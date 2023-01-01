5000 ريال قطري إلى روبية موريشية

تحويل QAR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

5000 qar
60473 mur

1.00000 QAR = 12.09460 MUR

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21551.36425285.3750.8048290.93025781.6261.53681
1INR0.01201710.01639423.429350.009671620.01117869.392790.0184678
1CAD0.73300360.99731209.1810.5899420.681864572.9351.12648
1PKR0.003504160.2916010.0047805510.002820250.003259682.738940.00538522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Mauritian Rupee
1 QAR12.09460 MUR
5 QAR60.47300 MUR
10 QAR120.94600 MUR
20 QAR241.89200 MUR
50 QAR604.73000 MUR
100 QAR1209.46000 MUR
250 QAR3023.65000 MUR
500 QAR6047.30000 MUR
1000 QAR12094.60000 MUR
2000 QAR24189.20000 MUR
5000 QAR60473.00000 MUR
10000 QAR120946.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال القطري
1 MUR0.08268 QAR
5 MUR0.41341 QAR
10 MUR0.82681 QAR
20 MUR1.65363 QAR
50 MUR4.13407 QAR
100 MUR8.26814 QAR
250 MUR20.67035 QAR
500 MUR41.34070 QAR
1000 MUR82.68140 QAR
2000 MUR165.36280 QAR
5000 MUR413.40700 QAR
10000 MUR826.81400 QAR