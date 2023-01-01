روبية موريشية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MUR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
10696.80 kzt

1.00000 MUR = 10.69680 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.437161.661550.964518.3739
1GBP1.15311.22945102.21.657051.915781.1120721.1853
1USD0.93780.813372183.1271.34781.558240.904517.2315
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621370.01874530.01088090.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / تنغي كازاخستاني
1 MUR10.69680 KZT
5 MUR53.48400 KZT
10 MUR106.96800 KZT
20 MUR213.93600 KZT
50 MUR534.84000 KZT
100 MUR1069.68000 KZT
250 MUR2674.20000 KZT
500 MUR5348.40000 KZT
1000 MUR10696.80000 KZT
2000 MUR21393.60000 KZT
5000 MUR53484.00000 KZT
10000 MUR106968.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Mauritian Rupee
1 KZT0.09349 MUR
5 KZT0.46743 MUR
10 KZT0.93486 MUR
20 KZT1.86973 MUR
50 KZT4.67431 MUR
100 KZT9.34863 MUR
250 KZT23.37157 MUR
500 KZT46.74315 MUR
1000 KZT93.48630 MUR
2000 KZT186.97260 MUR
5000 KZT467.43150 MUR
10000 KZT934.86300 MUR