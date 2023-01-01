Маврикийские рупии в казахстанские тенге

Сконвертируйте MUR в KZT по реальному обменному курсу

1000 mur
10266.10 kzt

1.00000 MUR = 10.26610 KZT

Среднерыночный курс в 13:6 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MUR к KZT

1 мин. назад 1 MUR → 0 KZT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.0761589.16981.458291.674030.958918.5405
1GBP1.1612411.24965103.5461.69341.943921.1135121.5296
1USD0.929250.800224182.861.35511.555570.8910517.2285
1INR0.01121460.009657540.012068510.01635410.01877350.01075370.207923

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for маврикийская рупия

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Маврикийская рупия / Казахстанский тенге
1 MUR10.26610 KZT
5 MUR51.33050 KZT
10 MUR102.66100 KZT
20 MUR205.32200 KZT
50 MUR513.30500 KZT
100 MUR1026.61000 KZT
250 MUR2566.52500 KZT
500 MUR5133.05000 KZT
1000 MUR10266.10000 KZT
2000 MUR20532.20000 KZT
5000 MUR51330.50000 KZT
10000 MUR102661.00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Маврикийская рупия
1 KZT0.09741 MUR
5 KZT0.48704 MUR
10 KZT0.97408 MUR
20 KZT1.94816 MUR
50 KZT4.87039 MUR
100 KZT9.74078 MUR
250 KZT24.35195 MUR
500 KZT48.70390 MUR
1000 KZT97.40780 MUR
2000 KZT194.81560 MUR
5000 KZT487.03900 MUR
10000 KZT974.07800 MUR