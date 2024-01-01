2 000 маврикийских рупий в казахстанские тенге

Сконвертируйте MUR в KZT по реальному обменному курсу

2 000 mur
20 383 kzt

₨1,000 MUR = ₸10,19 KZT

Среднерыночный курс в 13:25
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1 MUR в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,276910,2769
Низкий9,63709,3049
В среднем9,90549,6285
Изменить5.75%8.22%
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Соотношение 1 MUR к KZT

За последние 30 дней максимальный курс MUR к KZT составил 10,2769, а минимальный — 9,6370. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,9054. Изменение курса MUR к KZT в процентном соотношении составило 5.75.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к KZT составил 10,2769, а минимальный — 9,3049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,6285. Изменение курса MUR к KZT в процентном соотношении составило 8.22.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Казахстанский тенге
1 MUR10,19150 KZT
5 MUR50,95750 KZT
10 MUR101,91500 KZT
20 MUR203,83000 KZT
50 MUR509,57500 KZT
100 MUR1 019,15000 KZT
250 MUR2 547,87500 KZT
500 MUR5 095,75000 KZT
1000 MUR10 191,50000 KZT
2000 MUR20 383,00000 KZT
5000 MUR50 957,50000 KZT
10000 MUR101 915,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Маврикийская рупия
1 KZT0,09812 MUR
5 KZT0,49060 MUR
10 KZT0,98121 MUR
20 KZT1,96242 MUR
50 KZT4,90604 MUR
100 KZT9,81208 MUR
250 KZT24,53020 MUR
500 KZT49,06040 MUR
1000 KZT98,12080 MUR
2000 KZT196,24160 MUR
5000 KZT490,60400 MUR
10000 KZT981,20800 MUR