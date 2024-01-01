50 маврикийских рупий в казахстанские тенге
Сконвертируйте MUR в KZT по реальному обменному курсу
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|1 MUR в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10,2769
|10,2769
|Низкий
|9,6370
|9,3049
|В среднем
|9,9054
|9,6285
|Изменить
|5.75%
|8.22%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к KZT
За последние 30 дней максимальный курс MUR к KZT составил 10,2769, а минимальный — 9,6370. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,9054. Изменение курса MUR к KZT в процентном соотношении составило 5.75.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к KZT составил 10,2769, а минимальный — 9,3049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,6285. Изменение курса MUR к KZT в процентном соотношении составило 8.22.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Казахстанский тенге
|1 MUR
|10,19150 KZT
|5 MUR
|50,95750 KZT
|10 MUR
|101,91500 KZT
|20 MUR
|203,83000 KZT
|50 MUR
|509,57500 KZT
|100 MUR
|1 019,15000 KZT
|250 MUR
|2 547,87500 KZT
|500 MUR
|5 095,75000 KZT
|1000 MUR
|10 191,50000 KZT
|2000 MUR
|20 383,00000 KZT
|5000 MUR
|50 957,50000 KZT
|10000 MUR
|101 915,00000 KZT