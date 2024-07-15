История обменного курса маврикийская рупия–казахстанские тенге

Обменный курс маврикийская рупия/казахстанские тенге сейчас составляет 10,192, отражая изменение в размере -0.931% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.263% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 10,287, и минимумом, равным 9,656, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -5.056% уменьшение стоимости.