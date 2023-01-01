باتاكا ماكاوية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MOP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
841.68 ttd

1.00000 MOP = 0.84168 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:48 UTC
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MOP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.661960.9640518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916821.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.347951.559210.9043517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.0187570.01087910.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MOP0.84168 TTD
5 MOP4.20842 TTD
10 MOP8.41684 TTD
20 MOP16.83368 TTD
50 MOP42.08420 TTD
100 MOP84.16840 TTD
250 MOP210.42100 TTD
500 MOP420.84200 TTD
1000 MOP841.68400 TTD
2000 MOP1683.36800 TTD
5000 MOP4208.42000 TTD
10000 MOP8416.84000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Macanese Pataca
1 TTD1.18809 MOP
5 TTD5.94045 MOP
10 TTD11.88090 MOP
20 TTD23.76180 MOP
50 TTD59.40450 MOP
100 TTD118.80900 MOP
250 TTD297.02250 MOP
500 TTD594.04500 MOP
1000 TTD1188.09000 MOP
2000 TTD2376.18000 MOP
5000 TTD5940.45000 MOP
10000 TTD11880.90000 MOP