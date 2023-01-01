باتاكا ماكاوية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MOP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٢٠٩٫٢٢ nzd

1.00000 MOP = 0.20922 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:43 UTC
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MOP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.662090.964218.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916971.1120521.1851
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559330.904617.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875840.01088210.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار نيوزيلندي
1 MOP0.20922 NZD
5 MOP1.04609 NZD
10 MOP2.09219 NZD
20 MOP4.18438 NZD
50 MOP10.46095 NZD
100 MOP20.92190 NZD
250 MOP52.30475 NZD
500 MOP104.60950 NZD
1000 MOP209.21900 NZD
2000 MOP418.43800 NZD
5000 MOP1046.09500 NZD
10000 MOP2092.19000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Macanese Pataca
1 NZD4.77969 MOP
5 NZD23.89845 MOP
10 NZD47.79690 MOP
20 NZD95.59380 MOP
50 NZD238.98450 MOP
100 NZD477.96900 MOP
250 NZD1194.92250 MOP
500 NZD2389.84500 MOP
1000 NZD4779.69000 MOP
2000 NZD9559.38000 MOP
5000 NZD23898.45000 MOP
10000 NZD47796.90000 MOP