باتاكا ماكاوية إلى رينغيت ماليزي

تحويل MOP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٥٨٢٫١١ myr

1.00000 MOP = 0.58211 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:43 UTC
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MOP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.662090.964218.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916971.1120521.1851
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559330.904617.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875840.01088210.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / رينغيت ماليزي
1 MOP0.58211 MYR
5 MOP2.91054 MYR
10 MOP5.82108 MYR
20 MOP11.64216 MYR
50 MOP29.10540 MYR
100 MOP58.21080 MYR
250 MOP145.52700 MYR
500 MOP291.05400 MYR
1000 MOP582.10800 MYR
2000 MOP1164.21600 MYR
5000 MOP2910.54000 MYR
10000 MOP5821.08000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Macanese Pataca
1 MYR1.71789 MOP
5 MYR8.58945 MOP
10 MYR17.17890 MOP
20 MYR34.35780 MOP
50 MYR85.89450 MOP
100 MYR171.78900 MOP
250 MYR429.47250 MOP
500 MYR858.94500 MOP
1000 MYR1717.89000 MOP
2000 MYR3435.78000 MOP
5000 MYR8589.45000 MOP
10000 MYR17178.90000 MOP