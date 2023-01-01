توغروغ منغولي إلى روبية موريشية

تحويل MNT إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
12.85 mur

1.00000 MNT = 0.01285 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436831.662090.9636518.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657161.916971.1114121.1851
1USD0.93820.813438183.1271.3481.559330.9040517.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621620.01875840.01087550.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Mauritian Rupee
1 MNT0.01285 MUR
5 MNT0.06424 MUR
10 MNT0.12849 MUR
20 MNT0.25698 MUR
50 MNT0.64245 MUR
100 MNT1.28489 MUR
250 MNT3.21223 MUR
500 MNT6.42445 MUR
1000 MNT12.84890 MUR
2000 MNT25.69780 MUR
5000 MNT64.24450 MUR
10000 MNT128.48900 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / التوغروغ المنغولي
1 MUR77.82750 MNT
5 MUR389.13750 MNT
10 MUR778.27500 MNT
20 MUR1556.55000 MNT
50 MUR3891.37500 MNT
100 MUR7782.75000 MNT
250 MUR19456.87500 MNT
500 MUR38913.75000 MNT
1000 MUR77827.50000 MNT
2000 MUR155655.00000 MNT
5000 MUR389137.50000 MNT
10000 MUR778275.00000 MNT