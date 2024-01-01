500 توغروغ منغولي إلى روبية موريشية

تحويل MNT إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

500 mnt
6.85 mur

1.00000 MNT = 0.01371 MUR

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Mauritian Rupee
1 MNT0.01371 MUR
5 MNT0.06854 MUR
10 MNT0.13708 MUR
20 MNT0.27415 MUR
50 MNT0.68537 MUR
100 MNT1.37075 MUR
250 MNT3.42687 MUR
500 MNT6.85375 MUR
1000 MNT13.70750 MUR
2000 MNT27.41500 MUR
5000 MNT68.53750 MUR
10000 MNT137.07500 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / التوغروغ المنغولي
1 MUR72.95250 MNT
5 MUR364.76250 MNT
10 MUR729.52500 MNT
20 MUR1459.05000 MNT
50 MUR3647.62500 MNT
100 MUR7295.25000 MNT
250 MUR18238.12500 MNT
500 MUR36476.25000 MNT
1000 MUR72952.50000 MNT
2000 MUR145905.00000 MNT
5000 MUR364762.50000 MNT
10000 MUR729525.00000 MNT