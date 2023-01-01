توغروغ منغولي إلى دولار جامايكي

تحويل MNT إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٤٤٫٥٦ jmd

1.00000 MNT = 0.04456 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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MNT إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.437051.661960.9635518.3681
1GBP1.1535411.22955102.2091.657681.917131.1114921.1882
1USD0.93820.813306183.1271.34821.559210.9039517.2325
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621860.0187570.01087430.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار جامايكي
1 MNT0.04456 JMD
5 MNT0.22281 JMD
10 MNT0.44561 JMD
20 MNT0.89122 JMD
50 MNT2.22806 JMD
100 MNT4.45612 JMD
250 MNT11.14030 JMD
500 MNT22.28060 JMD
1000 MNT44.56120 JMD
2000 MNT89.12240 JMD
5000 MNT222.80600 JMD
10000 MNT445.61200 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / التوغروغ المنغولي
1 JMD22.44110 MNT
5 JMD112.20550 MNT
10 JMD224.41100 MNT
20 JMD448.82200 MNT
50 JMD1122.05500 MNT
100 JMD2244.11000 MNT
250 JMD5610.27500 MNT
500 JMD11220.55000 MNT
1000 JMD22441.10000 MNT
2000 JMD44882.20000 MNT
5000 JMD112205.50000 MNT
10000 JMD224411.00000 MNT