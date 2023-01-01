5 دولار جامايكي إلى توغروغ منغولي

تحويل JMD إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

٥ jmd
١١١٫١٠ mnt

1.00000 JMD = 22.21970 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / التوغروغ المنغولي
1 JMD22.21970 MNT
5 JMD111.09850 MNT
10 JMD222.19700 MNT
20 JMD444.39400 MNT
50 JMD1110.98500 MNT
100 JMD2221.97000 MNT
250 JMD5554.92500 MNT
500 JMD11109.85000 MNT
1000 JMD22219.70000 MNT
2000 JMD44439.40000 MNT
5000 JMD111098.50000 MNT
10000 JMD222197.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار جامايكي
1 MNT0.04501 JMD
5 MNT0.22503 JMD
10 MNT0.45005 JMD
20 MNT0.90010 JMD
50 MNT2.25026 JMD
100 MNT4.50051 JMD
250 MNT11.25127 JMD
500 MNT22.50255 JMD
1000 MNT45.00510 JMD
2000 MNT90.01020 JMD
5000 MNT225.02550 JMD
10000 MNT450.05100 JMD