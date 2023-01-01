توغروغ منغولي إلى كرونة آيسلندية
تحويل MNT إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mongolian tugrik
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Icelandic Króna / التوغروغ المنغولي
|1 ISK
|25.49430 MNT
|5 ISK
|127.47150 MNT
|10 ISK
|254.94300 MNT
|20 ISK
|509.88600 MNT
|50 ISK
|1274.71500 MNT
|100 ISK
|2549.43000 MNT
|250 ISK
|6373.57500 MNT
|500 ISK
|12747.15000 MNT
|1000 ISK
|25494.30000 MNT
|2000 ISK
|50988.60000 MNT
|5000 ISK
|127471.50000 MNT
|10000 ISK
|254943.00000 MNT