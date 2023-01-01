توغروغ منغولي إلى كرونة آيسلندية

تحويل MNT إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٣٩٫٢٢ isk

1.00000 MNT = 0.03922 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:24 UTC
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MNT إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.61341.436861.661730.963618.37
1GBP1.153411.22955102.2091.657311.916681.1114221.1883
1USD0.93810.813306183.1271.34791.558850.9039517.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621490.01875260.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Icelandic Króna
1 MNT0.03922 ISK
5 MNT0.19612 ISK
10 MNT0.39225 ISK
20 MNT0.78449 ISK
50 MNT1.96123 ISK
100 MNT3.92245 ISK
250 MNT9.80612 ISK
500 MNT19.61225 ISK
1000 MNT39.22450 ISK
2000 MNT78.44900 ISK
5000 MNT196.12250 ISK
10000 MNT392.24500 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / التوغروغ المنغولي
1 ISK25.49430 MNT
5 ISK127.47150 MNT
10 ISK254.94300 MNT
20 ISK509.88600 MNT
50 ISK1274.71500 MNT
100 ISK2549.43000 MNT
250 ISK6373.57500 MNT
500 ISK12747.15000 MNT
1000 ISK25494.30000 MNT
2000 ISK50988.60000 MNT
5000 ISK127471.50000 MNT
10000 ISK254943.00000 MNT