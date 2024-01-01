1 توغروغ منغولي إلى كرونة آيسلندية

تحويل MNT إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1 mnt
0.04 isk

1.00000 MNT = 0.04080 ISK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Icelandic Króna
1 MNT0.04080 ISK
5 MNT0.20399 ISK
10 MNT0.40797 ISK
20 MNT0.81594 ISK
50 MNT2.03986 ISK
100 MNT4.07971 ISK
250 MNT10.19928 ISK
500 MNT20.39855 ISK
1000 MNT40.79710 ISK
2000 MNT81.59420 ISK
5000 MNT203.98550 ISK
10000 MNT407.97100 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / التوغروغ المنغولي
1 ISK24.51150 MNT
5 ISK122.55750 MNT
10 ISK245.11500 MNT
20 ISK490.23000 MNT
50 ISK1225.57500 MNT
100 ISK2451.15000 MNT
250 ISK6127.87500 MNT
500 ISK12255.75000 MNT
1000 ISK24511.50000 MNT
2000 ISK49023.00000 MNT
5000 ISK122557.50000 MNT
10000 ISK245115.00000 MNT