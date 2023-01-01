كيات ميانماري إلى روبية سريلانكي

تحويل MMK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
156.67 lkr

1.00000 MMK = 0.15667 LKR

Mid-market exchange rate at 11:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658140.9646518.8138
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911221.1118621.6854
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513660.880617.1745
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816360.0105670.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / روبية سريلانكية
1 MMK0.15667 LKR
5 MMK0.78334 LKR
10 MMK1.56667 LKR
20 MMK3.13334 LKR
50 MMK7.83335 LKR
100 MMK15.66670 LKR
250 MMK39.16675 LKR
500 MMK78.33350 LKR
1000 MMK156.66700 LKR
2000 MMK313.33400 LKR
5000 MMK783.33500 LKR
10000 MMK1566.67000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Myanma Kyat
1 LKR6.38298 MMK
5 LKR31.91490 MMK
10 LKR63.82980 MMK
20 LKR127.65960 MMK
50 LKR319.14900 MMK
100 LKR638.29800 MMK
250 LKR1595.74500 MMK
500 LKR3191.49000 MMK
1000 LKR6382.98000 MMK
2000 LKR12765.96000 MMK
5000 LKR31914.90000 MMK
10000 LKR63829.80000 MMK