كيات ميانماري إلى دولار أسترالي

تحويل MMK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
0.72 aud

1.00000 MMK = 0.00072 AUD

Mid-market exchange rate at 21:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095491.28521.491611.658190.9645518.8276
1 GBP1.1526711.2626105.2191.719281.911291.1118121.7014
1 USD0.91290.792016183.3351.36171.513780.8805517.1879
1 INR0.01095470.009504010.011999810.01634010.01816490.01056640.206251

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار أسترالي
1 MMK0.00072 AUD
5 MMK0.00360 AUD
10 MMK0.00721 AUD
20 MMK0.01442 AUD
50 MMK0.03604 AUD
100 MMK0.07208 AUD
250 MMK0.18021 AUD
500 MMK0.36042 AUD
1000 MMK0.72085 AUD
2000 MMK1.44169 AUD
5000 MMK3.60423 AUD
10000 MMK7.20845 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Myanma Kyat
1 AUD1387.26000 MMK
5 AUD6936.30000 MMK
10 AUD13872.60000 MMK
20 AUD27745.20000 MMK
50 AUD69363.00000 MMK
100 AUD138726.00000 MMK
250 AUD346815.00000 MMK
500 AUD693630.00000 MMK
1000 AUD1387260.00000 MMK
2000 AUD2774520.00000 MMK
5000 AUD6936300.00000 MMK
10000 AUD13872600.00000 MMK