5,000 دولار أسترالي إلى كيات ميانماري

تحويل AUD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

5,000 aud
7,005,600.00 mmk

A$1.000 AUD = K1,401 MMK

Mid-market exchange rate at 14:05
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.430.9311.63159.3851.3661.352
1 GBP1.2691105.911.1812.069202.3311.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0750.84689.6511.751171.271.4681.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Myanma Kyat
1 AUD١٬٤٠١٫١٢٠٠٠ MMK
5 AUD٧٬٠٠٥٫٦٠٠٠٠ MMK
10 AUD١٤٬٠١١٫٢٠٠٠٠ MMK
20 AUD٢٨٬٠٢٢٫٤٠٠٠٠ MMK
50 AUD٧٠٬٠٥٦٫٠٠٠٠٠ MMK
100 AUD١٤٠٬١١٢٫٠٠٠٠٠ MMK
250 AUD٣٥٠٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ MMK
500 AUD٧٠٠٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ MMK
1000 AUD١٬٤٠١٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ MMK
2000 AUD٢٬٨٠٢٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ MMK
5000 AUD٧٬٠٠٥٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
10000 AUD١٤٬٠١١٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار أسترالي
1 MMK٠٫٠٠٠٧١ AUD
5 MMK٠٫٠٠٣٥٧ AUD
10 MMK٠٫٠٠٧١٤ AUD
20 MMK٠٫٠١٤٢٧ AUD
50 MMK٠٫٠٣٥٦٩ AUD
100 MMK٠٫٠٧١٣٧ AUD
250 MMK٠٫١٧٨٤٣ AUD
500 MMK٠٫٣٥٦٨٦ AUD
1000 MMK٠٫٧١٣٧١ AUD
2000 MMK١٫٤٢٧٤٣ AUD
5000 MMK٣٫٥٦٨٥٧ AUD
10000 MMK٧٫١٣٧١٣ AUD