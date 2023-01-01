روبية إندونيسية إلى كيات ميانماري

تحويل IDR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٣٦٬٥٨٥ mmk

1.00000 IDR = 0.13659 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:4 UTC
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IDR إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066588.66091.439141.661990.963518.3083
1GBP1.1524711.2291102.1781.658551.915381.1104121.0996
1USD0.937650.813603183.13261.34941.558360.903417.1667
1INR0.01127890.009786820.01202910.01623190.01874550.0108670.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Myanma Kyat
1 IDR0.13659 MMK
5 IDR0.68293 MMK
10 IDR1.36585 MMK
20 IDR2.73170 MMK
50 IDR6.82925 MMK
100 IDR13.65850 MMK
250 IDR34.14625 MMK
500 IDR68.29250 MMK
1000 IDR136.58500 MMK
2000 IDR273.17000 MMK
5000 IDR682.92500 MMK
10000 IDR1365.85000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / الروبية الإندونيسية
1 MMK7.32143 IDR
5 MMK36.60715 IDR
10 MMK73.21430 IDR
20 MMK146.42860 IDR
50 MMK366.07150 IDR
100 MMK732.14300 IDR
250 MMK1830.35750 IDR
500 MMK3660.71500 IDR
1000 MMK7321.43000 IDR
2000 MMK14642.86000 IDR
5000 MMK36607.15000 IDR
10000 MMK73214.30000 IDR