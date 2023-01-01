شيكل إسرائيلي جديد إلى كيات ميانماري

تحويل ILS إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
550379 mmk

1.00000 ILS = 550.37900 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Myanma Kyat
1 ILS550.37900 MMK
5 ILS2751.89500 MMK
10 ILS5503.79000 MMK
20 ILS11007.58000 MMK
50 ILS27518.95000 MMK
100 ILS55037.90000 MMK
250 ILS137594.75000 MMK
500 ILS275189.50000 MMK
1000 ILS550379.00000 MMK
2000 ILS1100758.00000 MMK
5000 ILS2751895.00000 MMK
10000 ILS5503790.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Israeli New Sheqel
1 MMK0.00182 ILS
5 MMK0.00908 ILS
10 MMK0.01817 ILS
20 MMK0.03634 ILS
50 MMK0.09085 ILS
100 MMK0.18169 ILS
250 MMK0.45423 ILS
500 MMK0.90846 ILS
1000 MMK1.81693 ILS
2000 MMK3.63386 ILS
5000 MMK9.08465 ILS
10000 MMK18.16930 ILS