فرنك سويسري إلى كيات ميانماري

تحويل CHF إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٬٣٣٤٬١١٠ mmk

1.00000 CHF = 2334.11000 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:16 UTC
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CHF إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434621.656780.957218.2206
1GBP1.1581411.23215102.1761.661491.918791.1085821.102
1USD0.939950.811589182.9251.348451.557270.899717.1262
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626110.01877920.01084960.206526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Myanma Kyat
1 CHF2334.11000 MMK
5 CHF11670.55000 MMK
10 CHF23341.10000 MMK
20 CHF46682.20000 MMK
50 CHF116705.50000 MMK
100 CHF233411.00000 MMK
250 CHF583527.50000 MMK
500 CHF1167055.00000 MMK
1000 CHF2334110.00000 MMK
2000 CHF4668220.00000 MMK
5000 CHF11670550.00000 MMK
10000 CHF23341100.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / الفرنك السويسري
1 MMK0.00043 CHF
5 MMK0.00214 CHF
10 MMK0.00428 CHF
20 MMK0.00857 CHF
50 MMK0.02142 CHF
100 MMK0.04284 CHF
250 MMK0.10711 CHF
500 MMK0.21421 CHF
1000 MMK0.42843 CHF
2000 MMK0.85686 CHF
5000 MMK2.14214 CHF
10000 MMK4.28429 CHF