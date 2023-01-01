يوان صيني إلى كيات ميانماري

تحويل CNY إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٨٧٬٥٢٧ mmk

1.00000 CNY = 287.52700 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Myanma Kyat
1 CNY287.52700 MMK
5 CNY1437.63500 MMK
10 CNY2875.27000 MMK
20 CNY5750.54000 MMK
50 CNY14376.35000 MMK
100 CNY28752.70000 MMK
250 CNY71881.75000 MMK
500 CNY143763.50000 MMK
1000 CNY287527.00000 MMK
2000 CNY575054.00000 MMK
5000 CNY1437635.00000 MMK
10000 CNY2875270.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Chinese Yuan RMB
1 MMK0.00348 CNY
5 MMK0.01739 CNY
10 MMK0.03478 CNY
20 MMK0.06956 CNY
50 MMK0.17390 CNY
100 MMK0.34779 CNY
250 MMK0.86948 CNY
500 MMK1.73897 CNY
1000 MMK3.47793 CNY
2000 MMK6.95586 CNY
5000 MMK17.38965 CNY
10000 MMK34.77930 CNY