100 كيات ميانماري إلى يوان صيني

تحويل MMK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

100 mmk
0.34 cny

1.00000 MMK = 0.00342 CNY

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Chinese Yuan RMB
1 MMK0.00342 CNY
5 MMK0.01711 CNY
10 MMK0.03422 CNY
20 MMK0.06844 CNY
50 MMK0.17111 CNY
100 MMK0.34221 CNY
250 MMK0.85554 CNY
500 MMK1.71107 CNY
1000 MMK3.42214 CNY
2000 MMK6.84428 CNY
5000 MMK17.11070 CNY
10000 MMK34.22140 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Myanma Kyat
1 CNY292.21500 MMK
5 CNY1461.07500 MMK
10 CNY2922.15000 MMK
20 CNY5844.30000 MMK
50 CNY14610.75000 MMK
100 CNY29221.50000 MMK
250 CNY73053.75000 MMK
500 CNY146107.50000 MMK
1000 CNY292215.00000 MMK
2000 CNY584430.00000 MMK
5000 CNY1461075.00000 MMK
10000 CNY2922150.00000 MMK