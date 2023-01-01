كيات ميانماري إلى يورو

تحويل MMK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
0.43 eur

1.00000 MMK = 0.00043 EUR

Mid-market exchange rate at 21:18
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.361750.912851.5137818.65860.7919857.15295
1 THB0.028526610.03884610.02603980.04318290.5322660.02259260.204049
1 CAD0.73434925.742610.6703321.1116413.70190.5815945.25276
1 EUR1.095538.40281.491811.6583420.44050.86767.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / اليورو
1 MMK0.00043 EUR
5 MMK0.00217 EUR
10 MMK0.00435 EUR
20 MMK0.00869 EUR
50 MMK0.02173 EUR
100 MMK0.04347 EUR
250 MMK0.10867 EUR
500 MMK0.21734 EUR
1000 MMK0.43468 EUR
2000 MMK0.86936 EUR
5000 MMK2.17339 EUR
10000 MMK4.34679 EUR
معدلات التحويل اليورو / Myanma Kyat
1 EUR2300.55000 MMK
5 EUR11502.75000 MMK
10 EUR23005.50000 MMK
20 EUR46011.00000 MMK
50 EUR115027.50000 MMK
100 EUR230055.00000 MMK
250 EUR575137.50000 MMK
500 EUR1150275.00000 MMK
1000 EUR2300550.00000 MMK
2000 EUR4601100.00000 MMK
5000 EUR11502750.00000 MMK
10000 EUR23005500.00000 MMK