كيات ميانماري إلى يوان صيني

تحويل MMK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
3.41 cny

1.00000 MMK = 0.00341 CNY

Mid-market exchange rate at 15:33
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0451.36160.91281.5137818.65880.7919547.15295
1 THB0.028534710.03885290.02604720.04319520.5324240.02259820.204108
1 CAD0.7344325.738110.6704061.1117613.70360.5816355.25334
1 EUR1.095538.39181.4916311.6583420.44070.867557.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Chinese Yuan RMB
1 MMK0.00341 CNY
5 MMK0.01703 CNY
10 MMK0.03406 CNY
20 MMK0.06812 CNY
50 MMK0.17031 CNY
100 MMK0.34062 CNY
250 MMK0.85154 CNY
500 MMK1.70308 CNY
1000 MMK3.40617 CNY
2000 MMK6.81234 CNY
5000 MMK17.03085 CNY
10000 MMK34.06170 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Myanma Kyat
1 CNY293.58500 MMK
5 CNY1467.92500 MMK
10 CNY2935.85000 MMK
20 CNY5871.70000 MMK
50 CNY14679.25000 MMK
100 CNY29358.50000 MMK
250 CNY73396.25000 MMK
500 CNY146792.50000 MMK
1000 CNY293585.00000 MMK
2000 CNY587170.00000 MMK
5000 CNY1467925.00000 MMK
10000 CNY2935850.00000 MMK