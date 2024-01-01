1 يوان صيني إلى كيات ميانماري

تحويل CNY إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
292.63 mmk

¥1.000 CNY = K292.6 MMK

Mid-market exchange rate at 09:35
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CNY إلى MMK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3730.9150.7841.51683.9651.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1740.965
1 EUR1.0938.5171.510.8561.65691.7311.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Myanma Kyat
1 CNY٢٩٢٫٦٢٧٠٠ MMK
5 CNY١٬٤٦٣٫١٣٥٠٠ MMK
10 CNY٢٬٩٢٦٫٢٧٠٠٠ MMK
20 CNY٥٬٨٥٢٫٥٤٠٠٠ MMK
50 CNY١٤٬٦٣١٫٣٥٠٠٠ MMK
100 CNY٢٩٬٢٦٢٫٧٠٠٠٠ MMK
250 CNY٧٣٬١٥٦٫٧٥٠٠٠ MMK
500 CNY١٤٦٬٣١٣٫٥٠٠٠٠ MMK
1000 CNY٢٩٢٬٦٢٧٫٠٠٠٠٠ MMK
2000 CNY٥٨٥٬٢٥٤٫٠٠٠٠٠ MMK
5000 CNY١٬٤٦٣٬١٣٥٫٠٠٠٠٠ MMK
10000 CNY٢٬٩٢٦٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Chinese Yuan RMB
1 MMK٠٫٠٠٣٤٢ CNY
5 MMK٠٫٠١٧٠٩ CNY
10 MMK٠٫٠٣٤١٧ CNY
20 MMK٠٫٠٦٨٣٥ CNY
50 MMK٠٫١٧٠٨٧ CNY
100 MMK٠٫٣٤١٧٣ CNY
250 MMK٠٫٨٥٤٣٣ CNY
500 MMK١٫٧٠٨٦٦ CNY
1000 MMK٣٫٤١٧٣٢ CNY
2000 MMK٦٫٨٣٤٦٤ CNY
5000 MMK١٧٫٠٨٦٦٠ CNY
10000 MMK٣٤٫١٧٣٢٠ CNY