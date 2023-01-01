دولار أسترالي إلى كيات ميانماري

تحويل AUD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬٣٤٨٬٣١٠ mmk

1.00000 AUD = 1348.31000 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:0 UTC
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AUD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.433951.656880.957118.2154
1GBP1.1580811.232102.1641.660671.918851.108421.0955
1USD0.940.811688182.9251.347951.557510.899717.123
1INR0.01133590.009788220.012059110.0162550.01878220.01084960.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Myanma Kyat
1 AUD1348.31000 MMK
5 AUD6741.55000 MMK
10 AUD13483.10000 MMK
20 AUD26966.20000 MMK
50 AUD67415.50000 MMK
100 AUD134831.00000 MMK
250 AUD337077.50000 MMK
500 AUD674155.00000 MMK
1000 AUD1348310.00000 MMK
2000 AUD2696620.00000 MMK
5000 AUD6741550.00000 MMK
10000 AUD13483100.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار أسترالي
1 MMK0.00074 AUD
5 MMK0.00371 AUD
10 MMK0.00742 AUD
20 MMK0.01483 AUD
50 MMK0.03708 AUD
100 MMK0.07417 AUD
250 MMK0.18542 AUD
500 MMK0.37084 AUD
1000 MMK0.74167 AUD
2000 MMK1.48334 AUD
5000 MMK3.70836 AUD
10000 MMK7.41672 AUD