ين ياباني إلى كيات ميانماري

تحويل JPY إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
142329 mmk

1.00000 JPY = 14.23290 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:32 UTC
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JPY إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.4371.661240.963518.3208
1GBP1.1536711.22995102.2511.657851.916561.1115621.1366
1USD0.9380.813041183.13451.34791.558240.903817.1849
1INR0.01128290.009779830.012028710.01621350.01874360.01087150.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Myanma Kyat
100 JPY1423.29000 MMK
1000 JPY14232.90000 MMK
1500 JPY21349.35000 MMK
2000 JPY28465.80000 MMK
3000 JPY42698.70000 MMK
5000 JPY71164.50000 MMK
5400 JPY76857.66000 MMK
10000 JPY142329.00000 MMK
15000 JPY213493.50000 MMK
20000 JPY284658.00000 MMK
25000 JPY355822.50000 MMK
30000 JPY426987.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / ين ياباني
1 MMK0.07026 JPY
5 MMK0.35130 JPY
10 MMK0.70260 JPY
20 MMK1.40519 JPY
50 MMK3.51297 JPY
100 MMK7.02595 JPY
250 MMK17.56488 JPY
500 MMK35.12975 JPY
1000 MMK70.25950 JPY
2000 MMK140.51900 JPY
5000 MMK351.29750 JPY
10000 MMK702.59500 JPY