دولار أمريكي إلى كيات ميانماري

تحويل USD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
2100000 mmk

1.00000 USD = 2100.00000 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:2 UTC
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USD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Myanma Kyat
1 USD2100.00000 MMK
5 USD10500.00000 MMK
10 USD21000.00000 MMK
20 USD42000.00000 MMK
50 USD105000.00000 MMK
100 USD210000.00000 MMK
250 USD525000.00000 MMK
500 USD1050000.00000 MMK
1000 USD2100000.00000 MMK
2000 USD4200000.00000 MMK
5000 USD10500000.00000 MMK
10000 USD21000000.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار أمريكي
1 MMK0.00048 USD
5 MMK0.00238 USD
10 MMK0.00476 USD
20 MMK0.00952 USD
50 MMK0.02381 USD
100 MMK0.04762 USD
250 MMK0.11905 USD
500 MMK0.23810 USD
1000 MMK0.47619 USD
2000 MMK0.95238 USD
5000 MMK2.38095 USD
10000 MMK4.76190 USD