فورنت مجري إلى كيات ميانماري
تحويل HUF إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى كيات ميانماري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Myanma Kyat
|2000 HUF
|11537.28000 MMK
|5000 HUF
|28843.20000 MMK
|10000 HUF
|57686.40000 MMK
|15000 HUF
|86529.60000 MMK
|20000 HUF
|115372.80000 MMK
|30000 HUF
|173059.20000 MMK
|40000 HUF
|230745.60000 MMK
|50000 HUF
|288432.00000 MMK
|60000 HUF
|346118.40000 MMK
|100000 HUF
|576864.00000 MMK
|150000 HUF
|865296.00000 MMK
|200000 HUF
|1153728.00000 MMK