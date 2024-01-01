100 دولار أمريكي إلى كيات ميانماري

تحويل USD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

100 usd
210,300 mmk

$1.000 USD = K2,103 MMK

Mid-market exchange rate at 18:01
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4460.956116.54310.6830.5775.29913.215

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Myanma Kyat
1 USD٢٬١٠٣٫٠٠٠٠٠ MMK
5 USD١٠٬٥١٥٫٠٠٠٠٠ MMK
10 USD٢١٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ MMK
20 USD٤٢٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ MMK
50 USD١٠٥٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ MMK
100 USD٢١٠٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
250 USD٥٢٥٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ MMK
500 USD١٬٠٥١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
1000 USD٢٬١٠٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
2000 USD٤٬٢٠٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
5000 USD١٠٬٥١٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
10000 USD٢١٬٠٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار أمريكي
1 MMK٠٫٠٠٠٤٨ USD
5 MMK٠٫٠٠٢٣٨ USD
10 MMK٠٫٠٠٤٧٦ USD
20 MMK٠٫٠٠٩٥١ USD
50 MMK٠٫٠٢٣٧٨ USD
100 MMK٠٫٠٤٧٥٥ USD
250 MMK٠٫١١٨٨٨ USD
500 MMK٠٫٢٣٧٧٦ USD
1000 MMK٠٫٤٧٥٥١ USD
2000 MMK٠٫٩٥١٠٢ USD
5000 MMK٢٫٣٧٧٥٦ USD
10000 MMK٤٫٧٥٥١١ USD