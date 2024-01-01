1 كيات ميانماري إلى روبية سريلانكي

تحويل MMK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1 mmk
0.15 lkr

1.00000 MMK = 0.14673 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / روبية سريلانكية
1 MMK0.14673 LKR
5 MMK0.73365 LKR
10 MMK1.46731 LKR
20 MMK2.93462 LKR
50 MMK7.33655 LKR
100 MMK14.67310 LKR
250 MMK36.68275 LKR
500 MMK73.36550 LKR
1000 MMK146.73100 LKR
2000 MMK293.46200 LKR
5000 MMK733.65500 LKR
10000 MMK1467.31000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Myanma Kyat
1 LKR6.81520 MMK
5 LKR34.07600 MMK
10 LKR68.15200 MMK
20 LKR136.30400 MMK
50 LKR340.76000 MMK
100 LKR681.52000 MMK
250 LKR1703.80000 MMK
500 LKR3407.60000 MMK
1000 LKR6815.20000 MMK
2000 LKR13630.40000 MMK
5000 LKR34076.00000 MMK
10000 LKR68152.00000 MMK