Myanmar kyatından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MMK → LKR çevirin

1.000 mmk
148,67 lkr

1.00000 MMK = 0.14867 LKR

12:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136.1341.353850.930651.5381119.00870.79647.1936
1 THB0.027674810.03746750.02575590.04256670.5260610.02204020.199081
1 CAD0.73863426.689810.6874211.136114.04050.5882495.31344
1 EUR1.074538.8261.4547111.652720.42480.855747.72952

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Myanmar kyatından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Sri Lanka Rupisi
1 MMK0.14867 LKR
5 MMK0.74334 LKR
10 MMK1.48669 LKR
20 MMK2.97338 LKR
50 MMK7.43345 LKR
100 MMK14.86690 LKR
250 MMK37.16725 LKR
500 MMK74.33450 LKR
1000 MMK148.66900 LKR
2000 MMK297.33800 LKR
5000 MMK743.34500 LKR
10000 MMK1486.69000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Myanmar Kyatı
1 LKR6.72636 MMK
5 LKR33.63180 MMK
10 LKR67.26360 MMK
20 LKR134.52720 MMK
50 LKR336.31800 MMK
100 LKR672.63600 MMK
250 LKR1681.59000 MMK
500 LKR3363.18000 MMK
1000 LKR6726.36000 MMK
2000 LKR13452.72000 MMK
5000 LKR33631.80000 MMK
10000 LKR67263.60000 MMK