Myanmar kyatından Sri Lanka rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Myanmar kyatından Sri Lanka rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Myanmar kyatından (MMK) Sri Lanka rupisine (LKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MMK - LKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Myanmar kyatı → Sri Lanka rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Myanmar kyatı Sri Lanka rupisine döviz kuru şu anda 0,144, dünden bu yana %0.043 değerinde değişti. Myanmar kyatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.269 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Myanmar kyatı Sri Lanka rupisine döviz kuru en yüksek değeri 0,144 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,144 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.181 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Myanmar kyatından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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