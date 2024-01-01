50 Myanmar kyatından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MMK → LKR çevirin

50 mmk
7,20 lkr

1,000K MMK = 0,1439Sr LKR

22:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14480,1454
Düşük0,14360,1411
Ortalama0,14430,1438
Değişim-0.28%1.94%
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1 MMK → LKR istatistikleri

MMK → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1448, en düşük 0,1436 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1443 oldu. MMK → LKR kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

MMK → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1454, en düşük 0,1411 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1438 oldu. MMK → LKR kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5531,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61410,6681,10913,1660,5665,22
1 EUR1,07938,3581,49811,66119,7160,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Sri Lanka Rupisi
1 MMK0,14391 LKR
5 MMK0,71956 LKR
10 MMK1,43912 LKR
20 MMK2,87824 LKR
50 MMK7,19560 LKR
100 MMK14,39120 LKR
250 MMK35,97800 LKR
500 MMK71,95600 LKR
1000 MMK143,91200 LKR
2000 MMK287,82400 LKR
5000 MMK719,56000 LKR
10000 MMK1.439,12000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Myanmar Kyatı
1 LKR6,94868 MMK
5 LKR34,74340 MMK
10 LKR69,48680 MMK
20 LKR138,97360 MMK
50 LKR347,43400 MMK
100 LKR694,86800 MMK
250 LKR1.737,17000 MMK
500 LKR3.474,34000 MMK
1000 LKR6.948,68000 MMK
2000 LKR13.897,36000 MMK
5000 LKR34.743,40000 MMK
10000 LKR69.486,80000 MMK