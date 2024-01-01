10 bin Sri Lanka rupisinden Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile LKR → MMK çevirin

10.000 lkr
69.548,30 mmk

1,000Sr LKR = 6,955K MMK

06:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,96337,0875
Düşük6,90776,8763
Ortalama6,93086,9557
Değişim0.37%-1.81%
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1 LKR → MMK istatistikleri

LKR → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,9633, en düşük 6,9077 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,9308 oldu. LKR → MMK kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

LKR → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,0875, en düşük 6,8763 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,9557 oldu. LKR → MMK kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7171,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5971,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2291,9621,1851,7134,705
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Myanmar Kyatı
1 LKR6,95483 MMK
5 LKR34,77415 MMK
10 LKR69,54830 MMK
20 LKR139,09660 MMK
50 LKR347,74150 MMK
100 LKR695,48300 MMK
250 LKR1.738,70750 MMK
500 LKR3.477,41500 MMK
1000 LKR6.954,83000 MMK
2000 LKR13.909,66000 MMK
5000 LKR34.774,15000 MMK
10000 LKR69.548,30000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Sri Lanka Rupisi
1 MMK0,14379 LKR
5 MMK0,71893 LKR
10 MMK1,43785 LKR
20 MMK2,87570 LKR
50 MMK7,18925 LKR
100 MMK14,37850 LKR
250 MMK35,94625 LKR
500 MMK71,89250 LKR
1000 MMK143,78500 LKR
2000 MMK287,57000 LKR
5000 MMK718,92500 LKR
10000 MMK1.437,85000 LKR