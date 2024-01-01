Yeni Zelanda dolarından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile NZD → MMK çevirin

1.000 nzd
1.284.420 mmk

1.00000 NZD = 1284.42000 MMK

16:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.0759589.33151.453021.651880.94745518.3618
1 GBP1.1695811.25845104.4841.699471.932061.1081221.4763
1 USD0.929450.794628183.02571.350451.535270.880617.0657
1 INR0.01119430.009570870.012044510.01626540.01849150.01060640.205547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Myanmar Kyatı
1 NZD1284.42000 MMK
5 NZD6422.10000 MMK
10 NZD12844.20000 MMK
20 NZD25688.40000 MMK
50 NZD64221.00000 MMK
100 NZD128442.00000 MMK
250 NZD321105.00000 MMK
500 NZD642210.00000 MMK
1000 NZD1284420.00000 MMK
2000 NZD2568840.00000 MMK
5000 NZD6422100.00000 MMK
10000 NZD12844200.00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Yeni Zelanda Doları
1 MMK0.00078 NZD
5 MMK0.00389 NZD
10 MMK0.00779 NZD
20 MMK0.01557 NZD
50 MMK0.03893 NZD
100 MMK0.07786 NZD
250 MMK0.19464 NZD
500 MMK0.38928 NZD
1000 MMK0.77856 NZD
2000 MMK1.55712 NZD
5000 MMK3.89280 NZD
10000 MMK7.78559 NZD