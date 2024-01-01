1 Myanmar kyatından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → NZD çevirin

1 mmk
0,00 nzd

1,000K MMK = 0,0008010$ NZD

23:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim2.36%1.25%
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1 MMK → NZD istatistikleri

MMK → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. MMK → NZD kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

MMK → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. MMK → NZD kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5691,3880,9271,53918,2960,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62510,6681,10913,1810,5665,22
1 EUR1,07938,3811,49811,66119,7420,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Yeni Zelanda Doları
1 MMK0,00080 NZD
5 MMK0,00401 NZD
10 MMK0,00801 NZD
20 MMK0,01602 NZD
50 MMK0,04005 NZD
100 MMK0,08010 NZD
250 MMK0,20026 NZD
500 MMK0,40052 NZD
1000 MMK0,80104 NZD
2000 MMK1,60209 NZD
5000 MMK4,00522 NZD
10000 MMK8,01044 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Myanmar Kyatı
1 NZD1.248,37000 MMK
5 NZD6.241,85000 MMK
10 NZD12.483,70000 MMK
20 NZD24.967,40000 MMK
50 NZD62.418,50000 MMK
100 NZD124.837,00000 MMK
250 NZD312.092,50000 MMK
500 NZD624.185,00000 MMK
1000 NZD1.248.370,00000 MMK
2000 NZD2.496.740,00000 MMK
5000 NZD6.241.850,00000 MMK
10000 NZD12.483.700,00000 MMK