Myanmar kyatından Yeni Zelanda dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Myanmar kyatından Yeni Zelanda dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Myanmar kyatından (MMK) Yeni Zelanda dolarına (NZD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MMK - NZD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Myanmar kyatı → Yeni Zelanda doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Myanmar kyatı Yeni Zelanda dolarına döviz kuru şu anda 0,001, dünden bu yana %0.210 değerinde değişti. Myanmar kyatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.934 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Myanmar kyatı Yeni Zelanda dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,001 (29-07-2024) ile en düşük değeri 0,001 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.312 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Myanmar kyatından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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