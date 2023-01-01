دينار مقدوني إلى فرنك سويسري

تحويل MKD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٬٩٣٧ xpf

1.00000 MKD = 1.93678 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:3 UTC
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MKD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065788.58841.436561.660620.9635518.3647
1GBP1.1541311.22995102.2421.657971.916561.1120721.1951
1USD0.938350.813041183.1271.3481.558240.9041517.2325
1INR0.01128820.009780710.012029810.01621620.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / فرنك الـ CFP
1 MKD1.93678 XPF
5 MKD9.68390 XPF
10 MKD19.36780 XPF
20 MKD38.73560 XPF
50 MKD96.83900 XPF
100 MKD193.67800 XPF
250 MKD484.19500 XPF
500 MKD968.39000 XPF
1000 MKD1936.78000 XPF
2000 MKD3873.56000 XPF
5000 MKD9683.90000 XPF
10000 MKD19367.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دينار مقدوني
1 XPF0.51632 MKD
5 XPF2.58160 MKD
10 XPF5.16320 MKD
20 XPF10.32640 MKD
50 XPF25.81600 MKD
100 XPF51.63200 MKD
250 XPF129.08000 MKD
500 XPF258.16000 MKD
1000 XPF516.32000 MKD
2000 XPF1032.64000 MKD
5000 XPF2581.60000 MKD
10000 XPF5163.20000 MKD