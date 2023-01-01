5 فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

تحويل XPF إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

٥ xpf
٢٫٥٨ mkd

1.00000 XPF = 0.51505 MKD

Mid-market exchange rate at 03:22
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.26590.9230583.1970.8073311.545481.37065
1 SGD0.739864113.51430.68294161.55450.5973151.143441.01409
1 ZAR0.05474680.073995810.05053484.554770.04419880.08460990.0750387
1 EUR1.083351.4642619.7884190.13150.87461.674291.48489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دينار مقدوني
1 XPF0.51505 MKD
5 XPF2.57526 MKD
10 XPF5.15051 MKD
20 XPF10.30102 MKD
50 XPF25.75255 MKD
100 XPF51.50510 MKD
250 XPF128.76275 MKD
500 XPF257.52550 MKD
1000 XPF515.05100 MKD
2000 XPF1030.10200 MKD
5000 XPF2575.25500 MKD
10000 XPF5150.51000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / فرنك الـ CFP
1 MKD1.94155 XPF
5 MKD9.70775 XPF
10 MKD19.41550 XPF
20 MKD38.83100 XPF
50 MKD97.07750 XPF
100 MKD194.15500 XPF
250 MKD485.38750 XPF
500 MKD970.77500 XPF
1000 MKD1941.55000 XPF
2000 MKD3883.10000 XPF
5000 MKD9707.75000 XPF
10000 MKD19415.50000 XPF