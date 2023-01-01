100 فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

تحويل XPF إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ xpf
٥١٫٥٠ mkd

1.00000 XPF = 0.51503 MKD

Mid-market exchange rate at 03:21
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351518.2670.9229583.1950.80721.545241.37055
1 SGD0.739919113.51610.68289761.55750.5972621.143351.0141
1 ZAR0.05474350.073985910.05052474.554390.0441890.08459170.0750287
1 EUR1.08351.4643519.7923190.14180.87461.674261.48499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دينار مقدوني
1 XPF0.51503 MKD
5 XPF2.57514 MKD
10 XPF5.15028 MKD
20 XPF10.30056 MKD
50 XPF25.75140 MKD
100 XPF51.50280 MKD
250 XPF128.75700 MKD
500 XPF257.51400 MKD
1000 XPF515.02800 MKD
2000 XPF1030.05600 MKD
5000 XPF2575.14000 MKD
10000 XPF5150.28000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / فرنك الـ CFP
1 MKD1.94164 XPF
5 MKD9.70820 XPF
10 MKD19.41640 XPF
20 MKD38.83280 XPF
50 MKD97.08200 XPF
100 MKD194.16400 XPF
250 MKD485.41000 XPF
500 MKD970.82000 XPF
1000 MKD1941.64000 XPF
2000 MKD3883.28000 XPF
5000 MKD9708.20000 XPF
10000 MKD19416.40000 XPF