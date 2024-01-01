Makedonya dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile MKD → XPF çevirin

1.000 mkd
1.941 xpf

1.00000 MKD = 1.94068 XPF

12:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855811.0739589.18091.454291.652360.94823518.3395
1 GBP1.1684811.25485104.2031.699261.930691.10821.4287
1 USD0.931150.796908183.04011.354151.538580.8829517.0767
1 INR0.01121320.009596660.012042410.01630720.01852820.01063280.205644

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / CFP Frangı
1 MKD1.94068 XPF
5 MKD9.70340 XPF
10 MKD19.40680 XPF
20 MKD38.81360 XPF
50 MKD97.03400 XPF
100 MKD194.06800 XPF
250 MKD485.17000 XPF
500 MKD970.34000 XPF
1000 MKD1940.68000 XPF
2000 MKD3881.36000 XPF
5000 MKD9703.40000 XPF
10000 MKD19406.80000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Makedonya Dinarı
1 XPF0.51528 MKD
5 XPF2.57642 MKD
10 XPF5.15284 MKD
20 XPF10.30568 MKD
50 XPF25.76420 MKD
100 XPF51.52840 MKD
250 XPF128.82100 MKD
500 XPF257.64200 MKD
1000 XPF515.28400 MKD
2000 XPF1030.56800 MKD
5000 XPF2576.42000 MKD
10000 XPF5152.84000 MKD