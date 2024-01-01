250 Makedonya dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile MKD → XPF çevirin

250 mkd
485 xpf

1,000ден MKD = 1,940₣ XPF

21:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,95361,9536
Düşük1,93321,9184
Ortalama1,94091,9383
Değişim0.06%-0.12%
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1 MKD → XPF istatistikleri

MKD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9536, en düşük 1,9332 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9409 oldu. MKD → XPF kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

MKD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9536, en düşük 1,9184 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9383 oldu. MKD → XPF kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2791,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9631,1090,565
1 EUR1,07919,7261,49811,8151,4431,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / CFP Frangı
1 MKD1,93985 XPF
5 MKD9,69925 XPF
10 MKD19,39850 XPF
20 MKD38,79700 XPF
50 MKD96,99250 XPF
100 MKD193,98500 XPF
250 MKD484,96250 XPF
500 MKD969,92500 XPF
1000 MKD1.939,85000 XPF
2000 MKD3.879,70000 XPF
5000 MKD9.699,25000 XPF
10000 MKD19.398,50000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Makedonya Dinarı
1 XPF0,51550 MKD
5 XPF2,57752 MKD
10 XPF5,15503 MKD
20 XPF10,31006 MKD
50 XPF25,77515 MKD
100 XPF51,55030 MKD
250 XPF128,87575 MKD
500 XPF257,75150 MKD
1000 XPF515,50300 MKD
2000 XPF1.031,00600 MKD
5000 XPF2.577,51500 MKD
10000 XPF5.155,03000 MKD