10 İsviçre frangından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile XPF → MKD çevirin

10 xpf
5,18 mkd

1,000₣ XPF = 0,5184ден MKD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → MKD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,51840,5213
Düşük0,51190,5119
Ortalama0,51530,5160
Değişim0.97%0.68%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → MKD istatistikleri

XPF → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5184, en düşük 0,5119 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5153 oldu. XPF → MKD kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

XPF → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5213, en düşük 0,5119 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5160 oldu. XPF → MKD kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Makedonya Dinarı
1 XPF0,51838 MKD
5 XPF2,59190 MKD
10 XPF5,18379 MKD
20 XPF10,36758 MKD
50 XPF25,91895 MKD
100 XPF51,83790 MKD
250 XPF129,59475 MKD
500 XPF259,18950 MKD
1000 XPF518,37900 MKD
2000 XPF1.036,75800 MKD
5000 XPF2.591,89500 MKD
10000 XPF5.183,79000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / CFP Frangı
1 MKD1,92909 XPF
5 MKD9,64545 XPF
10 MKD19,29090 XPF
20 MKD38,58180 XPF
50 MKD96,45450 XPF
100 MKD192,90900 XPF
250 MKD482,27250 XPF
500 MKD964,54500 XPF
1000 MKD1.929,09000 XPF
2000 MKD3.858,18000 XPF
5000 MKD9.645,45000 XPF
10000 MKD19.290,90000 XPF