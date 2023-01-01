دينار مقدوني إلى كرونة آيسلندية

تحويل MKD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٢٬٣٥٣٫٨٣ isk

1.00000 MKD = 2.35383 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:56 UTC
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MKD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437561.661910.9644518.3779
1GBP1.1531411.22945102.1921.657671.916371.1121421.1918
1USD0.93790.813372183.121.34831.558720.9045517.2368
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622110.01875270.01088250.207372

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Icelandic Króna
1 MKD2.35383 ISK
5 MKD11.76915 ISK
10 MKD23.53830 ISK
20 MKD47.07660 ISK
50 MKD117.69150 ISK
100 MKD235.38300 ISK
250 MKD588.45750 ISK
500 MKD1176.91500 ISK
1000 MKD2353.83000 ISK
2000 MKD4707.66000 ISK
5000 MKD11769.15000 ISK
10000 MKD23538.30000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دينار مقدوني
1 ISK0.42484 MKD
5 ISK2.12420 MKD
10 ISK4.24839 MKD
20 ISK8.49678 MKD
50 ISK21.24195 MKD
100 ISK42.48390 MKD
250 ISK106.20975 MKD
500 ISK212.41950 MKD
1000 ISK424.83900 MKD
2000 ISK849.67800 MKD
5000 ISK2124.19500 MKD
10000 ISK4248.39000 MKD