أرياري مدغشقري إلى دونغ فيتنامي

تحويل MGA إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
5364 vnd

1.00000 MGA = 5.36384 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.61421.437641.661760.964418.3657
1GBP1.1530711.22935102.1841.657781.916221.1120221.178
1USD0.9380.813438183.121.34851.558720.904517.227
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Vietnamese Dong
1 MGA5.36384 VND
5 MGA26.81920 VND
10 MGA53.63840 VND
20 MGA107.27680 VND
50 MGA268.19200 VND
100 MGA536.38400 VND
250 MGA1340.96000 VND
500 MGA2681.92000 VND
1000 MGA5363.84000 VND
2000 MGA10727.68000 VND
5000 MGA26819.20000 VND
10000 MGA53638.40000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / أرياري مدغشقر
1 VND0.18643 MGA
5 VND0.93217 MGA
10 VND1.86434 MGA
20 VND3.72868 MGA
50 VND9.32170 MGA
100 VND18.64340 MGA
250 VND46.60850 MGA
500 VND93.21700 MGA
1000 VND186.43400 MGA
2000 VND372.86800 MGA
5000 VND932.17000 MGA
10000 VND1864.34000 MGA