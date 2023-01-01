أرياري مدغشقري إلى دينار كويتي

تحويل MGA إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٠٦٨ kwd

1.00000 MGA = 0.00007 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:40 UTC
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MGA إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.61421.437691.66150.9644518.3644
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.915921.1122721.1765
1USD0.9380.813438183.121.348551.558480.9046517.2258
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622410.01874980.01088370.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Kuwaiti Dinar
1 MGA0.00007 KWD
5 MGA0.00034 KWD
10 MGA0.00068 KWD
20 MGA0.00136 KWD
50 MGA0.00340 KWD
100 MGA0.00681 KWD
250 MGA0.01702 KWD
500 MGA0.03405 KWD
1000 MGA0.06810 KWD
2000 MGA0.13619 KWD
5000 MGA0.34048 KWD
10000 MGA0.68097 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / أرياري مدغشقر
1 KWD14684.90000 MGA
5 KWD73424.50000 MGA
10 KWD146849.00000 MGA
20 KWD293698.00000 MGA
50 KWD734245.00000 MGA
100 KWD1468490.00000 MGA
250 KWD3671225.00000 MGA
500 KWD7342450.00000 MGA
1000 KWD14684900.00000 MGA
2000 KWD29369800.00000 MGA
5000 KWD73424500.00000 MGA
10000 KWD146849000.00000 MGA