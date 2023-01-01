ليو مولدوفي إلى ليو روماني

تحويل MDL إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
259.03 ron

1.00000 MDL = 0.25903 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 20:27 UTC
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MDL إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437461.662010.964118.3625
1GBP1.153211.22915102.1671.657691.916651.111821.1758
1USD0.938250.81357183.121.348651.559330.9045517.228
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622530.018760.01088250.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Romanian Leu
1 MDL0.25903 RON
5 MDL1.29514 RON
10 MDL2.59029 RON
20 MDL5.18058 RON
50 MDL12.95145 RON
100 MDL25.90290 RON
250 MDL64.75725 RON
500 MDL129.51450 RON
1000 MDL259.02900 RON
2000 MDL518.05800 RON
5000 MDL1295.14500 RON
10000 MDL2590.29000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / مولدوفى Leu
1 RON3.86058 MDL
5 RON19.30290 MDL
10 RON38.60580 MDL
20 RON77.21160 MDL
50 RON193.02900 MDL
100 RON386.05800 MDL
250 RON965.14500 MDL
500 RON1930.29000 MDL
1000 RON3860.58000 MDL
2000 RON7721.16000 MDL
5000 RON19302.90000 MDL
10000 RON38605.80000 MDL