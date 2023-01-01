1 ليو روماني إلى ليو مولدوفي

تحويل RON إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
3.86 mdl

1.00000 RON = 3.86276 MDL

Mid-market exchange rate at 15:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.073989.36561.468021.652410.96418.8212
1GBP1.153811.2391103.1131.693851.90661.1122621.7165
1USD0.93120.807037183.21591.3671.53870.897817.526
1INR0.011190.009698110.012016910.01642710.01849040.01078880.210609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / مولدوفى Leu
1 RON3.86276 MDL
5 RON19.31380 MDL
10 RON38.62760 MDL
20 RON77.25520 MDL
50 RON193.13800 MDL
100 RON386.27600 MDL
250 RON965.69000 MDL
500 RON1931.38000 MDL
1000 RON3862.76000 MDL
2000 RON7725.52000 MDL
5000 RON19313.80000 MDL
10000 RON38627.60000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Romanian Leu
1 MDL0.25888 RON
5 MDL1.29441 RON
10 MDL2.58882 RON
20 MDL5.17764 RON
50 MDL12.94410 RON
100 MDL25.88820 RON
250 MDL64.72050 RON
500 MDL129.44100 RON
1000 MDL258.88200 RON
2000 MDL517.76400 RON
5000 MDL1294.41000 RON
10000 MDL2588.82000 RON